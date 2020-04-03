Коронавирус: 1 миллион заражений, 53 тысячи смертей

1 апреля во всем мире было зарегистрировано 856 996 случая заражения коронавирусом, 3 апреля их количество увеличилось до 1 014 673.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: В мире с 1 014 673 случаев заболевания 210 335 человек выздоровела и 52 973 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 244 678 случая заражения, в Италии - 115 242, в Испании - 112 065, в Германии - 84 794, в Китае - 82 413, Франции - 59 929, Иране - 50 468.

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Напомним:

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине подтверждено 897 случаев COVID-19.

26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

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