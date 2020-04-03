В России число заболевших COVID-19 превысило 4 тысячи

По состоянию на 3 апреля в России зарегистрировано 4149 заболевших коронавирусом и 34 летальных исхода, только за последние сутки выявили 601 случай COVID-19, 4 человека умерли.

Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом в Telegram

Дословно: "За сутки зафиксировано 4 летальных случая: 2 в Республике Коми, 1 в Москве, 1 в Пермском крае. За весь период зафиксировано 34 летальных случая".

Детали: При этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека.

За сутки выздоровело 46 человек: 28 – в Москве, 5 – в Самарской области, 4 – в Республике Татарстан, 4 – в Республике Башкортостан, 2 – в Пермском крае, 2 – в ХМАО-Югра и 1 в Ульяновской области.

По данным штаба РФ, в аннексированном Крыму 18 случаев заболевания, один человек выздоровел.

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Предыстория:

По состоянию на 3 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 014 673 случая заражения коронавирусом, 210 335 человек выздоровели и 52 973 умерли от осложнений, вызванных болезнью.







