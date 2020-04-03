Российский "Аэрофлот" предлагает забрать украинцев из Непала

Российская авиакомпания "Аэрофлот" предлагает забрать украинских туристов, которые застряли в Непале, но в МИД еще не определились и изучают все логистические варианты.

Источник: брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы 3 апреля

Прямая речь: "Есть предложение от российской компании "Аэрофлот", чтобы наши граждане сели на борт ее самолета.

По моей информации, российское консульство требует официальной ноты от украинского консульства о том, чтобы наших граждан взяли на борт.

Мы изучаем все логистические возможности, чтобы им помочь".

Детали: Кулеба пояснил, что в Украине нет посольства в Непале поэтому решать проблему украинских туристов там придется через посольство в Индии.

При этом министр добавил, что украинцы в Непале могут воспользоваться программой "Защита".

Что было раньше: Министр рассказал, что к иностранным дипломатическим учреждениям Украины обратились 13 тыс. 787 украинцев, из них 8 тыс. 538 настаивают на возвращении в Украину как можно скорее.

Еще в начале марта правительство Непала закрыло Эверест на карантин до конца сезона, 30 апреля, из-за вспышки коронавируса.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев вернуться домой. 13 марта было объявлено, что Украина закроет авиасообщение. Однако даже после этого украинцы не прекратили выезжать за границу.

28 марта украинская власть закрыла границы из-за угрозы распространения клоронавируснои инфекции. Правительство также приняло решение об обязательной обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.