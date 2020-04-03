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Между областями обустроят КПП, будут мерить температуру или вообще ограничат движение

Пятница, 3 апреля 2020, 15:24
Между областями обустроят КПП, будут мерить температуру или вообще ограничат движение

В случае ухудшения эпидемической ситуация с COVID-19 между областями могут ограничить перемещения, а всем, кто курсирует между регионами, будут измерять температуру.

Источник: постановление КМУ, опубликованное 3 апреля

Кабмин поручил всем ОГА и Киевской городской облгосадминистрации: "Установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничить перемещения между областями".

Детали: Кроме того, на въездах и выездах на территорию областей должны создать контрольно-пропускные пункты.

К работе на этих пунктах будут привлекать военнослужащих, работников, а также материально-технические и транспортные средства предприятий независимо от формы собственности (то есть, и частной собственности - ред.), частей и подразделений Минобороны и МВД.

Также правительство поручило наладить обслуживание одиноких пожилых людей, инвалидов или тех, кто находится на самоизоляции, и "организовать надлежащее социальное сопровождение".

В случае необходимости каждая ОГА может отозвать из очной формы обучения на заочную врачей-интернов для оказания медицинской помощи.

Напомним: 

  • С понедельника, 6 апреля, в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, гулять в парках и ходить в общественных местах без маски.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничительные меры начнут ослаблять в конце апреля.
  • По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая - летальные, 19 человек выздоровели.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусУкраинаCovid-2019
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