Между областями обустроят КПП, будут мерить температуру или вообще ограничат движение
В случае ухудшения эпидемической ситуация с COVID-19 между областями могут ограничить перемещения, а всем, кто курсирует между регионами, будут измерять температуру.
Источник: постановление КМУ, опубликованное 3 апреля
Кабмин поручил всем ОГА и Киевской городской облгосадминистрации: "Установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничить перемещения между областями".
Детали: Кроме того, на въездах и выездах на территорию областей должны создать контрольно-пропускные пункты.
К работе на этих пунктах будут привлекать военнослужащих, работников, а также материально-технические и транспортные средства предприятий независимо от формы собственности (то есть, и частной собственности - ред.), частей и подразделений Минобороны и МВД.
Также правительство поручило наладить обслуживание одиноких пожилых людей, инвалидов или тех, кто находится на самоизоляции, и "организовать надлежащее социальное сопровождение".
В случае необходимости каждая ОГА может отозвать из очной формы обучения на заочную врачей-интернов для оказания медицинской помощи.
Напомним:
- С понедельника, 6 апреля, в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, гулять в парках и ходить в общественных местах без маски.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничительные меры начнут ослаблять в конце апреля.
- По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая - летальные, 19 человек выздоровели.