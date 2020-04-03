В Украине 942 человека заболели COVID-19, из них 23 умерли
По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая - летальные, 19 человек выздоровели.
Источник: Центр общественного здоровья, Минздрав
Дословно: "По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев".
Детали: В ЦОЗ не уведомили, в каких именно областях зафиксировали новые летальные случаи среди больных COVID-19. Вечером 2 апреля сообщалось о 22 смертях, а утром о 20 летальных случаев.
По состоянию на утро 3 апреля 2020 в центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.
Сейчас случаи заболевания COVID-19 в Украине подтвердили:
- Винницкая область - 61 случай;
- Волынская область - 10 случаев;
- Днепропетровская область - 12 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 6 случаев;
- Закарпатская область - 24 случая;
- Запорожская область - 22 случая;
- Ивано-Франковская область - 81 случай;
- Кировоградская область - 15 случаев;
- г. Киев - 180 случаев;
- Киевская область - 70 случаев;
- Львовская область - 13 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 20 случаев;
- Полтавская область - 5 случаев;
- Ровенская область - 25 случаев;
- Сумская область - 30 случаев;
- Тернопольская область - 114 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 4 случая;
- Хмельницкая область - 7 случаев;
- Черновицкая область - 171 случай;
- Черкасская область - 55 случаев;
- Черниговская область - 5 случаев.
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Предыстория:
- По состоянию на утро 3 апреля в мире зарегистрировали 1 014 673 случая заболевания, из них 210 335 человек выздоровела и 52 973 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.