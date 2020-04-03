В Украине 942 человека заболели COVID-19, из них 23 умерли

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Пятница, 3 апреля 2020, 10:07

По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая - летальные, 19 человек выздоровели.

Источник: Центр общественного здоровья, Минздрав

Дословно: "По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев".

Детали: В ЦОЗ не уведомили, в каких именно областях зафиксировали новые летальные случаи среди больных COVID-19.

По состоянию на утро 3 апреля 2020 в центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.

Сейчас случаи заболевания COVID-19 в Украине подтвердили:

  • Винницкая область - 61 случай;
  • Волынская область - 10 случаев;
  • Днепропетровская область - 12 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Житомирская область - 6 случаев;
  • Закарпатская область - 24 случая;
  • Запорожская область - 22 случая;
  • Ивано-Франковская область - 81 случай;
  • Кировоградская область - 15 случаев;
  • г. Киев - 180 случаев;
  • Киевская область - 70 случаев;
  • Львовская область - 13 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 20 случаев;
  • Полтавская область - 5 случаев;
  • Ровенская область - 25 случаев;
  • Сумская область - 30 случаев;
  • Тернопольская область - 114 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 4 случая;
  • Хмельницкая область - 7 случаев;
  • Черновицкая область - 171 случай;
  • Черкасская область - 55 случаев;
  • Черниговская область - 5 случаев.

Дополняется ...

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Украина


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