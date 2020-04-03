Появились результаты анализов младенца, мать которого умерла от COVID-19 во Франковске
У новорожденного, мать которого умерла в Ивано-Франковском областном перинатальном центре 30 марта, коронавирусной инфекции не обнаружили.
Источник: брифинг ОГА, и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив
Прямая речь Федорива: "Вчера поступил результат ПЦР-диагностики ребенка, родившегося в областном перинатальном центре. ПЦР-диагностика отрицательная.
То есть ребенок, на данный момент, не имеет никаких заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Он находится под наблюдением врачей, состояние его удовлетворительное".
Детали: Федоров также рассказал, что анализы на COVID-19 взяли и у младенца, мать которого умерла в городском перинатальном центре 1 апреля.
Он добавил, что роженица, которая умерла 1 апреля, родилась в 1991 году. Глава ОГА добавил, что ее ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких в состоянии средней тяжести, ближе к тяжелому.
Что было раньше: В Ивано-Франковском областном перинатальном центре умерли 2 женщины с подтвержденным заболеванием COVID-19. Обе скончались 30 марта.
Одна из них роженица, другая - была в больнице после плановой гинекологической операции.
В городском перинатальном центре Франковска 1 апреля скоропостижно скончалась еще одна роженица. Женщине сделали кесарево сечение на 34-35 неделе беременности, чтобы спасти младенца.
Вскрытие женщины показало подозрение на двустороннюю пневмонию, поэтому ее анализы направили в референс-лабораторию МОЗ, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение на коронавирусную инфекцию.
Еще одна беременная с подтвержденным коронавирусом сейчас изолирована в отдельной палате городского родильного дома Франковска. Она в удовлетворительном состоянии.
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Предыстория:
- У роженицы, которая умерла в Ивано-Франковском областном роддоме 30 марта, лабораторно подтвердили COVID-19, результаты тестирования ее ребенка еще ожидают.
- 1 апреля сообщили о смерти еще одной женщины в Ивано-Франковском перинатальном центре. Больную прооперировали 3 марта из-за заболевания тела матки. Она умерла 30 марта. У женщины были проблемы с ожирением, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями.