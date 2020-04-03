Появились результаты анализов младенца, мать которого умерла от COVID-19 во Франковске

У новорожденного, мать которого умерла в Ивано-Франковском областном перинатальном центре 30 марта, коронавирусной инфекции не обнаружили.

Источник: брифинг ОГА, и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив

Прямая речь Федорива: "Вчера поступил результат ПЦР-диагностики ребенка, родившегося в областном перинатальном центре. ПЦР-диагностика отрицательная.

То есть ребенок, на данный момент, не имеет никаких заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Он находится под наблюдением врачей, состояние его удовлетворительное".

Детали: Федоров также рассказал, что анализы на COVID-19 взяли и у младенца, мать которого умерла в городском перинатальном центре 1 апреля.

Он добавил, что роженица, которая умерла 1 апреля, родилась в 1991 году. Глава ОГА добавил, что ее ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких в состоянии средней тяжести, ближе к тяжелому.

По его словам, всем врачам, которые контактировали с умершими женщинами, провели экспресс-тесты, которые дали отрицательный результат. Также всем контактным медикам должны дополнительно провести ПЦР-диагностику.

Что было раньше: В Ивано-Франковском областном перинатальном центре умерли 2 женщины с подтвержденным заболеванием COVID-19. Обе скончались 30 марта.

Одна из них роженица, другая - была в больнице после плановой гинекологической операции.

В городском перинатальном центре Франковска 1 апреля скоропостижно скончалась еще одна роженица. Женщине сделали кесарево сечение на 34-35 неделе беременности, чтобы спасти младенца.

Вскрытие женщины показало подозрение на двустороннюю пневмонию, поэтому ее анализы направили в референс-лабораторию МОЗ, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение на коронавирусную инфекцию.

Еще одна беременная с подтвержденным коронавирусом сейчас изолирована в отдельной палате городского родильного дома Франковска. Она в удовлетворительном состоянии.

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