ОП: Украина будет производить тысячи ПЦР-тестов ежедневно

В Украине будут производить ПЦР-тесты для выявления коронавируса в объеме от 2 до 7 тысяч ежедневно.

Источник: заместитель главы Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Прямая речь: "Мы запустили украинское производство ПЦР-тестирования. Мы заказали там 2 миллиона тестирований. Они с середины следующей недели начнут уже отдавать нам каждый день по 2-7 тысяч (тестов)".

Детали: По его словам, украинские ПЦР-тесты значительно дешевле иностранных и работают "без вопросов", поэтому для системы здравоохранения будут закупать в первую очередь их.

Тимошенко сообщил, что до этого Украина импортировала ПЦР-тесты из Китая и Южной Кореи.

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