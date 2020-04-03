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ОП: Украина будет производить тысячи ПЦР-тестов ежедневно

Пятница, 3 апреля 2020, 23:44
ОП: Украина будет производить тысячи ПЦР-тестов ежедневно

В Украине будут производить ПЦР-тесты для выявления коронавируса в объеме от 2 до 7 тысяч ежедневно.

Источник: заместитель главы Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Прямая речь: "Мы запустили украинское производство ПЦР-тестирования. Мы заказали там 2 миллиона тестирований. Они с середины следующей недели начнут уже отдавать нам каждый день по 2-7 тысяч (тестов)".

Детали: По его словам, украинские ПЦР-тесты значительно дешевле иностранных и работают "без вопросов", поэтому для системы здравоохранения будут закупать в первую очередь их.

Тимошенко сообщил, что до этого Украина импортировала ПЦР-тесты из Китая и Южной Кореи.

Предыстория:

  • 25 марта Тимошенко заявлял, что уже началось производство отечественных тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которые поступят в медучреждения примерно через 10 дней.
  • А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что производители тест-систем для выявления коронавируса в ближайшее время выйдут на серийное производство.

Украинская правда

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Темы: коронавирусмедицинаCovid-2019
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