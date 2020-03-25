ОП: В Украине уже производят ПЦР-тесты на COVID-19, а из Китая прибудет еще три партії

В Китай отправится грузовой самолет, который доставит в Украину следующую партию ПЦР-тестов и медицинских средств для борьбы с распространением коронавируса, а тем временем в стране началось производство отечественных тестов

Источник: заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, которого цитирует пресс-служба Офиса президента

Прямая речь: "ПЦР-тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом - военным самолетом - из Китая был доставлен 50 тысяч ПЦР-тестов. Завтра грузиться новый борт, на котором прибудет 100 тысяч тестов".

Детали: Тимошенко сообщил, что из Южной Кореи в течение двух дней в Украину поступит еще 100 тысяч таких тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа.

Кроме того, по его словам, уже началось производство отечественных тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которые поступят в медучреждения ориентировочно через 10 дней. К этому времени Украина обеспечена запасом импортных ПЦР-тестов.

Он отметил, что на первом этапе в Украине будет около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции.

Он уточнил, что очередная партия медсредств из Китая прибудет в Украину в ближайшие дни.

Для этого в Китай отправится грузовой самолет казахской компании, который, по словам Тимошенко, будет стоить дешевле, чем полеты военного Ил-76. Борт вылетит из Астаны 25 марта ночью.

Заместитель председателя ОП добавил, что склад в Китае загружен на три полета.

Очередным рейсом в Украину должно быть доставлено 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов, а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок.

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