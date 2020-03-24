Вскоре выйдем на серийное производство тестов на COVID-19 – Ляшко

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Вторник, 24 марта 2020, 03:04

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что производители тест-систем для выявления коронавируса в ближайшее время выйдут на серийное производство.

Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на серийное производство. У государства есть средства, чтобы покупать тесты у отечественного производителя. По ферментах и реактивах, отечественного производства которых нет, то мы будем зависеть от импорта ".

Детали: Как утверждает заместитель министра, в Украине зарегистрировано три производителя соответствующих тест-систем. Сейчас два из них уже предоставили свои тест-системы для ПЦР диагностики. Их испытывают в вирусологических лабораториях.

Кроме того, тест-системы, разработанные Национальной академией наук, доставлены в Житомирский областной лабораторный центр.

"У нас работает 28 лабораторий, только в нашей тест-системе, которые могут 200 исследований делать в сутки. Также мы привлекаем частный рынок. Мы провели с ними совещание, частные лаборатории готовы включиться ", – добавил главный санитарный врач.

Что предшествовало: Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления новой коронавирусной инфекции. С "Борисполя" их отправили самолетами Нацгвардии АН-72 и АН-26 в Львов, Одессу, Харьков, Днепр, дальше из этих аэропортов транспортом Национальной полиции их доставят во все области.

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По официальным данным в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 – вылечился.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Минздрав коронавирус здоровье


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