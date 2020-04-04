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20 украинских врачей вылетели в Италию

Суббота, 4 апреля 2020, 13:27
20 украинских врачей вылетели в Италию
фото МВД

В субботу 20 медиков систем МВД и Минздрава улетели помогать итальянским врачам.

Источник: сайт МВД

Детали: Отмечается, что все врачи полетели добровольно. За несколько дней Украина также направит в Италию гуманитарную помощь - специальный груз дезинфекторов.

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Сегодня мы отправляем в регион Марке 20 украинских медиков. Для нас это важный шаг, правильно помогать друзьям в трудные времена. Это проявление солидарности и конкретной помощи. В Италии работают многие украинцы, по неофициальным данным, около 100 из них находятся в реанимации".

Прямая речь главы Минздрава Максима Степанова: "Мы будем постоянно держать связь с нашими врачами в Италии, чтобы все наработки, которые есть в лечении этой болезни, мы могли использовать в Украине.

В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни".

Что предшествовало: 3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса. Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

Главный санитарный врач Виктор Ляшкопо сообщил, что по возвращении в Украину эти врачи могут пройти обсервацию или сразу будут привлечены к оказанию медпомощи больным.

Украинская правда

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Темы: коронавирусИталияМВДМинздрав
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