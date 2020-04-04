Пассажиры из Катара выселились из обсервации после негативных тестов

Пассажиры самолета из Катара, которые ранее отправили на принудительную обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, в ночь на 4 апреля получили результаты анализов на коронавирус и выселились из отеля.

Источник: один из проходивших обсервацию Андрей Кулижко в комментарии "Громадському"

Детали: Он отметил, что анализы для проведения ПЦР-диагностики на коронавирус взяли у помещенных на обсервацию 1 апреля.

3 апреля после обеда в отель пришли люди из Мининфраструктуры, чтобы собрать информацию о месте проживания людей. Однако о результатах тестов они не сообщили.

Прямая речь: "Где-то в 5 вечера мы начали собирать вещи. Далее была информация, что тесты вот-вот приедут. Затем в 7-8 вечера мы уже видели сюжеты на телеканалах, что все тесты у всех негативные, мы еще их на руки не получили, но знали. Мы ждали информации и решили остаться в гостинице до утра, ведь у многих людей тяжелая логистика (с проездом домой - ред.)".

Детали: Кулижко отметил, что около 1:30 к нему в номер постучался другой человек, пребывавший на обсервации, и сказал, что нужно срочно уезжать.

"Я спустился к стойке администратора, взял справки по тестированию на коронавирус. Их выдавали в обмен на выселение", - отметил мужчина и добавил, что заполнил бланки на самоизоляцию, которые были в одном экземпляре, и отдал их полиции.

Кулижко добавил, что уже в 5 утра он вернулся домой в Чернигов.

Что предшествовало: 30 марта столичный отель Министерства обороны "Козацкий" разместил 100 человек, прибывших из Бали и Катара.

Перед этим пассажиры, прилетевшие из Катара, заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолёт уже был в небе. в обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в отелях. Часть пассажиров отказывалась соглашаться на обсервацию.