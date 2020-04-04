Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пассажиры из Катара выселились из обсервации после негативных тестов

Суббота, 4 апреля 2020, 14:34
Пассажиры из Катара выселились из обсервации после негативных тестов

Пассажиры самолета из Катара, которые ранее отправили на принудительную обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, в ночь на 4 апреля получили результаты анализов на коронавирус и выселились из отеля.

Источник: один из проходивших обсервацию Андрей Кулижко в комментарии "Громадському"

Детали: Он отметил, что анализы для проведения ПЦР-диагностики на коронавирус взяли у помещенных на обсервацию 1 апреля.

3 апреля после обеда в отель пришли люди из Мининфраструктуры, чтобы собрать информацию о месте проживания людей. Однако о результатах тестов они не сообщили.

Прямая речь: "Где-то в 5 вечера мы начали собирать вещи. Далее была информация, что тесты вот-вот приедут. Затем в 7-8 вечера мы уже видели сюжеты на телеканалах, что все тесты у всех негативные, мы еще их на руки не получили, но знали. Мы ждали информации и решили остаться в гостинице до утра, ведь у многих людей тяжелая логистика (с проездом домой - ред.)".

Детали: Кулижко отметил, что около 1:30 к нему в номер постучался другой человек, пребывавший на обсервации, и сказал, что нужно срочно уезжать.

"Я спустился к стойке администратора, взял справки по тестированию на коронавирус. Их выдавали в обмен на выселение", - отметил мужчина и добавил, что заполнил бланки на самоизоляцию, которые были в одном экземпляре, и отдал их полиции.

Кулижко добавил, что уже в 5 утра он вернулся домой в Чернигов.

Что предшествовало: 30 марта столичный отель Министерства обороны "Козацкий" разместил 100 человек, прибывших из Бали и Катара.

Перед этим пассажиры, прилетевшие из Катара, заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолёт уже был в небе. в обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в отелях. Часть пассажиров отказывалась соглашаться на обсервацию.

Украинская правда
Темы: карантинКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
Все новости...
Реклама: