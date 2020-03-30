Туристов из Катара и Бали взял на обсервацию отель Минобороны

Столичный отель Министерства обороны "Козацкий" разместил 100 человек, прибывших из Бали и Катара.

Источник: пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская, которую цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Отмечается, что с просьбой принять туристов на обсервацию обратилась столичная власть на выполнение требования президента.

3 автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили людей к месту проведения обсервации. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер предостережения. На них составлены административные протоколы.

Прямая речь: "Отель Козацкий" находился 20 дней на карантине и был практически законсервирован. Сейчас весь персонал отеля на месте. Все работают в защитных костюмах. Прибывшие из Бали и Катара украинцы должны соблюдать режим и находиться в номерах. Еда будет им предоставляться в номера.

Сейчас восстанавливаются все функции отеля по обеспечению всем необходимым тех, кто будет находиться в обсервации. Решается вопрос восстановления высокоскоростного Интернета. Сейчас ожидается еще одна группа украинцев, которые будут проходить обсервацию в данном отеле Министерства обороны".

Этому предшествовало: Пассажиры, прилетевшие из Катара, заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолёт уже был в небе. в обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в отелях. Часть пассажиров до сих пор отказывается соглашаться на обсервацию.

Также туристов с Бали не выпускают из самолета, ожидая согласия на обсервацию и отказа от общения с журналистами.

Предыстория:

Вечером 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта граница Украины будет закрыта всецело – и дальше об украинцах, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.

После этого было несколько спецрейсов, а на западной границе образовались очереди из желающих вернуться в Украину.

Вечером 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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