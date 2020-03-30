Еще 50 пассажиров рейсов из Дохи держат в самолете: отказываются от обсервации

Из 350 пассажиров двух рейсов из катарской столицы Доха, которые прибыли ночью, еще 50 человек находится в самолетах, потому что отказываются от прохождения обязательной 14-дневной обсервации в связи с пандемией COVID-19.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В аэропорту "Борисполь" органы Министерства внутренних дел, в частности пограничники, полиция и Нацгвардия выполняют новое решение правительства, которым внесены изменения в карантинные ограничения. Теперь предусмотрена обязательная обсервациям людей, особенно тех, кто возвращается из стран, где зафиксированы вспышки заболевания коронавирусом.

Ночью прибыли 2 рейса из Дохи, Катар. На рейсах находилось около 350 человек. Часть из них уже направилась в определенные места обсервации (часть с пониманием отнеслась к нововведению, часть – согласилась после разъяснений).

Примерно 50 человек еще находятся в самолетах и категорически отказываются от обсервации. С ними ведется разъяснительная работа".

Детали: Когда именно вылетели эти рейсы, 28 марта или позже, Демченко не сказал.

Этому предшествовало: Пассажиры, прилетевшие из Катара, заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолёт уже был в небе. в обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в отелях.

Предыстория: