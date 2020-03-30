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Еще 50 пассажиров рейсов из Дохи держат в самолете: отказываются от обсервации

Понедельник, 30 марта 2020, 11:15
Еще 50 пассажиров рейсов из Дохи держат в самолете: отказываются от обсервации
obozrevatel.com

Из 350 пассажиров двух рейсов из катарской столицы Доха, которые прибыли ночью, еще 50 человек находятся в самолетах, потому что отказываются от прохождения обязательной 14-дневной обсервации в связи с пандемией COVID-19.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В аэропорту "Борисполь" органы Министерства внутренних дел, в частности пограничники, полиция и Нацгвардия выполняют новое решение правительства, которым внесены изменения в карантинные ограничения. Теперь предусмотрена обязательная обсервациям людей, особенно тех, кто возвращается из стран, где зафиксированы вспышки заболевания коронавирусом.

Ночью прибыли 2 рейса из Дохи, Катар. На рейсах находилось около 350 человек. Часть из них уже направилась в определенные места обсервации (часть с пониманием отнеслась к нововведению, часть – согласилась после разъяснений).

Примерно 50 человек еще находятся в самолетах и категорически отказываются от обсервации. С ними ведется разъяснительная работа".

Детали: Когда именно вылетели эти рейсы, 28 марта или позже, Демченко не сказал.

Этому предшествовало: Пассажиры, прилетевшие из Катара, заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолёт уже был в небе. в обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в отелях.

Также туристов с Бали не выпускают из самолета, ожидая согласия на обсервацию и отказа от общения с журналистами.

Предыстория:

  • Вечером 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта граница Украины будет закрыта всецело – и дальше об украинцах, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.
  • После этого было несколько спецрейсов, а на западной границе образовались очереди из желающих вернуться в Украину.
  • Вечером 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусПограничная служба
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