У каждого третьего с COVID-19 на Сумщине нет никаких симптомов

На Сумщине треть лиц с подтвержденным заражением коронавирусом не имеют никаких симптомов болезни.

Источник: и.о. директора Сумского лабораторного центра Владимир Збаражский, которого цитирует Укринформ

Прямая речь Збаражского: "По данным центра, по состоянию на 4 апреля у 14 из 37 человек с выявленным коронавирусом нет никаких клинических проявлений".

Детали: По его информации, из 23 человек, у которых клинические проявления COVID-19 были, в 8 случаях заболевание было выявлено на 1-2 день после попадания вируса в организм, у 5 - на 3-4 день, у 7 - на 5-6 день и у 3 - на 8-10 день.

10 человек - из с.Козацкое Конотопского района. По словам Збаражского, это преимущественно проверенные контактные лица, находившиеся в близких связях с ранее выявленными больными.

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