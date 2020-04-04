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У каждого третьего с COVID-19 на Сумщине нет никаких симптомов

Суббота, 4 апреля 2020, 20:29
У каждого третьего с COVID-19 на Сумщине нет никаких симптомов

На Сумщине треть лиц с подтвержденным заражением коронавирусом не имеют никаких симптомов болезни.

Источник: и.о. директора Сумского лабораторного центра Владимир Збаражский, которого цитирует Укринформ

Прямая речь Збаражского: "По данным центра, по состоянию на 4 апреля у 14 из 37 человек с выявленным коронавирусом нет никаких клинических проявлений".

Детали: По его информации, из 23 человек, у которых клинические проявления COVID-19 были, в 8 случаях заболевание было выявлено на 1-2 день после попадания вируса в организм, у 5 - на 3-4 день, у 7 - на 5-6 день и у 3 - на 8-10 день.

10 человек - из с.Козацкое Конотопского района. По словам Збаражского, это преимущественно проверенные контактные лица, находившиеся в близких связях с ранее выявленными больными.

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Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним,

  • По состоянию на утро 4 апреля в Украине подтверждены 1096 случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. Среди умерших - 9 мужчин и 19 женщин.
  • Среди инфицированных 78 детей. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

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Темы: коронавирусСумская областьздоровье
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