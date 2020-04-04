В Киеве без маски нельзя ходить даже по улицам и возле домов

В Киеве запрещено ходить без респиратора или защитной маски, в том числе, по улицам и придомовым территориям.

Источник: распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №12 от 4 апреля, сообщает пресс-служба КГГА

Детали: Данные ограничения действуют на территории Киева вместе с ограничениями, установленными распоряжением Кабинета министров от 2 апреля.

Так, в распоряжении киевской власти расширено определение "общественное место", в котором запрещено находиться без средств защиты.

Дословно: "Запрещено пребывание в общественных местах (в том числе в случае выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости) без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Принять во внимание, что для запрета, указанного в настоящем пункте, под термином "общественное место" понимаются:

- территории общего пользования (парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки-памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки; площади, бульвары, проспекты; улицы, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; подземные переходы; пляжи; кладбища, другие территории общего пользования);

- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, но не исключительно: заведения торговли, оказания услуг и т.д.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;

- транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;

- придомовые территории; территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора".

Что предшествовало: 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина.

В частности, постановление предусматривает, что с 6 апреля в общественных местах нельзя находиться без средств индивидуальной защиты.

4 апреля Кабмин разъяснил, что настоятельно рекомендует находиться на улице в масках. В то же время на всеукраинском уровне термин "общественное место" определяется как часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).

Однако в Кабмине подчеркнули, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.