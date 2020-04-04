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В Днепре приготовили 600 могил для возможных жертв COVID-19

Суббота, 4 апреля 2020, 23:42
В Днепре приготовили 600 могил для возможных жертв COVID-19

В Днепре работникам кладбищ приказали вырыть 600 могил для возможных жертв коронавируса.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко: "Мы смотрим, как стремительно развивается ситуация в Украине ... Было принято такое страшное решение - заранее подготовить 600 могил для возможных захоронений людей в случае их смерти от COVID-19".

Детали: Таким образом власти города хотят показать жителям, как важно соблюдать карантин, отмечает СМИ.

Сообщается, что в городе зафиксировано 6 случаев заражения COVID-19, но население "пока не воспринимает угрозу серьезно: не носит масок и не сидит дома".

Напомним,

  • В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 32 исхода - летальные,  25 человек выздоровели. 
  • По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине было подтверждено 1096 случаев COVID-19, из них 28 летальных.

Темы: коронавирусДнепржертвы
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