В Днепре приготовили 600 могил для возможных жертв COVID-19

В Днепре работникам кладбищ приказали вырыть 600 могил для возможных жертв коронавируса.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко: "Мы смотрим, как стремительно развивается ситуация в Украине ... Было принято такое страшное решение - заранее подготовить 600 могил для возможных захоронений людей в случае их смерти от COVID-19".

Детали: Таким образом власти города хотят показать жителям, как важно соблюдать карантин, отмечает СМИ.

Сообщается, что в городе зафиксировано 6 случаев заражения COVID-19, но население "пока не воспринимает угрозу серьезно: не носит масок и не сидит дома".

Напомним,