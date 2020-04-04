В Днепре приготовили 600 могил для возможных жертв COVID-19

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Суббота, 4 апреля 2020, 23:42

В Днепре работникам кладбищ приказали вырыть 600 могил для возможных жертв коронавируса.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно: "Таким образом власти города хотят показать жителям, как важно соблюдать карантин", сообщает СМИ. 

Детали: Отмечается, что в городе зафиксировано 6 случаев заражения COVID-19, но население "пока не воспринимает угрозу серьезно: не носит масок и не сидит дома".

Темы: коронавирус Днепр жертвы


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