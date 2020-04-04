В Днепре приготовили 600 могил для возможных жертв COVID-19
966 просмотров
Суббота, 4 апреля 2020, 23:42
В Днепре работникам кладбищ приказали вырыть 600 могил для возможных жертв коронавируса.
Источник: "Радио Свобода"
Дословно: "Таким образом власти города хотят показать жителям, как важно соблюдать карантин", сообщает СМИ.
Детали: Отмечается, что в городе зафиксировано 6 случаев заражения COVID-19, но население "пока не воспринимает угрозу серьезно: не носит масок и не сидит дома".
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!