В Днепре приготовили 600 могил для возможных жертв COVID-19

В Днепре работникам кладбищ приказали вырыть 600 могил для возможных жертв коронавируса.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно: "Таким образом власти города хотят показать жителям, как важно соблюдать карантин", сообщает СМИ.

Детали: Отмечается, что в городе зафиксировано 6 случаев заражения COVID-19, но население "пока не воспринимает угрозу серьезно: не носит масок и не сидит дома".