COVID-19: В Украине уже 1225 инфицированных, скончались 32
Суббота, 4 апреля 2020, 22:11
В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Источник: ЦОЗ
Дословно: "В Украине 1225 случаев COVID-19, лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием.
Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода в результате заболевания COVID-19.
25 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме".
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Напомним,
- По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине было подтверждено 1096 случаев COVID-19, из них 28 летальных.
- 23 пациента выздоровели. Среди инфицированных 78 детей. Среди умерших - 9 мужчин и 19 женщин.
- За сутки было зафиксировано 154 новых случая.
- По состоянию на вечер 3 апреля в Украине было зарегистрировано 1072 случая заражений коронавирусом. По состоянию на утро 3 апреля – 942 случая.
Украинская правда