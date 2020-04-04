COVID-19: В Украине уже 1225 инфицированных, скончались 32

В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: ЦОЗ

Дословно: "В Украине 1225 случаев COVID-19, лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием.

Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода в результате заболевания COVID-19.

25 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме".

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Напомним,