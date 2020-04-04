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COVID-19: В Украине уже 1225 инфицированных, скончались 32

Суббота, 4 апреля 2020, 22:11
COVID-19: В Украине уже 1225 инфицированных, скончались 32

В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: ЦОЗ

Дословно: "В Украине 1225 случаев COVID-19, лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием.  

Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода в результате заболевания COVID-19.

25 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме".

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Напомним,

  • По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине было подтверждено 1096 случаев COVID-19, из них 28 летальных.
  • 23 пациента выздоровели. Среди инфицированных 78 детей. Среди умерших - 9 мужчин и 19 женщин.
  • За сутки было зафиксировано 154 новых случая.
  • По состоянию на вечер 3 апреля в Украине было зарегистрировано 1072 случая заражений коронавирусом. По состоянию на утро 3 апреля – 942 случая.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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