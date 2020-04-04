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В Украине подтверждено 1096 случаев коронавируса

Суббота, 4 апреля 2020, 10:03
В Украине подтверждено 1096 случаев коронавируса

По состоянию на 10 часов 4 апреля в Украине подтверждено 1096 случаев COVID-19.

Источник: Минздрав, Центр общественного здоровья

Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая".

Детали: По данным ЦОС, среди инфицированных 78 детей. Среди умерших – 9 мужчин и 19 женщин.

Среди всех подтвержденных случаев инфицирования 60% - у людей в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% - от 60 до 100 лет.

Распределение случаев инфицирования по областям:

Винницкая обл. - 66 случаев;

Волынская обл. - 17 случаев (1 летальный)

Днепропетровская обл. - 14 случаев;

Донецкая обл. - 8 случаев;

Житомирская обл. - 9 случаев (1 летальный)

Закарпатская обл. - 24 случая;

Запорожская обл. - 28 случаев;

Ивано-Франковская область - 94 случая (6 летальных)

м. Киев - 195 случаев (1 летальный)

Киевская обл. - 77 случая (4 летальных)

Кировоградская обл. - 19 случаев;

Львовская обл. - 14 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 26 случаев;

Полтавская обл. - 8 случаев;

Ровенская обл. - 31 случай (4 летальных)

Сумская обл. - 37 случаев (2 летальных)

Тернопольская обл. - 135 случаев (2 летальных)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 8 случаев (1 летальный)

Хмельницкая обл. - 10 случаев;

Черкасская обл. - 61 случай (1 летальный)

Черновицкая обл. - 206 случаев (5 летальных)

Черниговская обл. - 5 случаев.

Детали: Вместе с тем, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу сообщил, что за минувшие сутки в Украине из обнаруженных случаев коронавируса госпитализированы 92 человека, из них 4 детей и 6 медработников.

Что предшествовало: По состоянию на вечер 3 апреля в Украине было зарегистрировано 1072 случая заражений коронавирусом.

По состоянию на 10 утра 3 апреля – 942 случая.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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