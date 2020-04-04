Роженица в Ивано-Франковске умерла не от COVID-19 - мэр

У роженицы, которая скончалась в роддоме Ивано-Франковска, коронавирусной инфекции не обнаружили.

Источник: видеообращение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, сообщает Hromadske

Прямая речь Марцинкива: "У нее не обнаружено диагноза коронавирус после теста ПЦР-системой. Это свидетельствует о том, что женщина скончалась по другой причине".

Предыстория:

1 апреля в Ивано-Франковском городском перинатальном центре умерла роженица. Вскрытие показало, что легкие, вероятно, были повреждены короновирусом.

2 апреля на брифинге ОГА начальник городского управления здравоохранения Мария Бойко сообщила, что женщина умерла внезапно, но ребенка удалось спасти путем кесарева сечения.

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Напомним,