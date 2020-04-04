Роженица в Ивано-Франковске умерла не от COVID-19 - мэр
У роженицы, которая скончалась в роддоме Ивано-Франковска, коронавирусной инфекции не обнаружили.
Источник: видеообращение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, сообщает Hromadske
Прямая речь Марцинкива: "У нее не обнаружено диагноза коронавирус после теста ПЦР-системой. Это свидетельствует о том, что женщина скончалась по другой причине".
Предыстория:
1 апреля в Ивано-Франковском городском перинатальном центре умерла роженица. Вскрытие показало, что легкие, вероятно, были повреждены короновирусом.
2 апреля на брифинге ОГА начальник городского управления здравоохранения Мария Бойко сообщила, что женщина умерла внезапно, но ребенка удалось спасти путем кесарева сечения.
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Напомним,
- 30 марта в областном роддоме умерла еще одна женщина, у которой был выявлен COVID-19. В начале марта ей проводили плановую гинекологическую операцию.
- Таким образом в областном центре умерли 2 женщины с подтвержденным заболеванием COVID-19, результаты анализов еще одной роженицы, которая умерла в городском роддоме 1 апреля, ожидались.