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Роженица в Ивано-Франковске умерла не от COVID-19 - мэр

Суббота, 4 апреля 2020, 23:59
Роженица в Ивано-Франковске умерла не от COVID-19 - мэр

У роженицы, которая скончалась в роддоме Ивано-Франковска, коронавирусной инфекции не обнаружили.

Источник: видеообращение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, сообщает Hromadske

Прямая речь Марцинкива: "У нее не обнаружено диагноза коронавирус после теста ПЦР-системой. Это свидетельствует о том, что женщина скончалась по другой причине".

Предыстория: 

1 апреля в Ивано-Франковском городском перинатальном центре умерла роженица. Вскрытие показало, что легкие, вероятно, были повреждены короновирусом.

2 апреля на брифинге ОГА начальник городского управления здравоохранения Мария Бойко сообщила, что женщина умерла внезапно, но ребенка удалось спасти путем кесарева сечения.

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Напомним, 

  • 30 марта в областном роддоме умерла еще одна женщина, у которой был выявлен COVID-19. В начале марта ей проводили плановую гинекологическую операцию.
  • Таким образом в областном центре умерли 2 женщины с подтвержденным заболеванием COVID-19, результаты анализов еще одной роженицы, которая умерла в городском роддоме 1 апреля, ожидались. 

Темы: коронавирусИвано-Франковск
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