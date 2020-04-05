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Диагностированных случаев COVID-19 уже 1,2 миллиона

Воскресенье, 5 апреля 2020, 06:35
Диагностированных случаев COVID-19 уже 1,2 миллиона

Во всем мире от коронавирусной болезни умерло 64653 человека, вылечились - 246457 человека. Всего с начала вспышки COVID-19 подтвердили 1 202 236 случаев заражения.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: В то же время в США подтвердили 311544 случаев инфицирования. В Италии обнаружили 124 000 больных в Испании 126000. В Германии диагностировали более 96 000 заражений, в Китае - 82 558, во Франции - 90 848, в Иране - 55 743, в Великобритании - 42 479, в Турции - 23 934.

Больше всего жертв зарегистрировали в Италии - 15 362. В Испания - 11 947 смертей. Кроме того, во Франции - 7560 смертей, в Великобритании - 4313, в Иране - 3452.

Знать больше:

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Напомним:

  • В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

Темы: коронавирускарантин
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