Больных COVID-19 стало больше на 26 человек, зафиксирован 1251 случай — ЦОЗ

По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксирован 1251 случай заболевания COVID-19.

Источник: Центр общественного здоровья МЗ Украины

Дословно: "В целом подтверждено 1251 случай, из них 74% - лица в возрасте от 30 до 69 лет.

Случаи выявлены:

Винницкая обл. - 75 случаев;

Волынская обл. - 19 случаев (2 летальных)

Днепропетровская обл. - 14 случаев;

Донецкая обл. - 8 случаев;

Житомирская обл. - 11 (2 летальных) случаев;

Закарпатская обл. - 28 случаев;

Запорожская обл. - 39 случаев;

Ивано-Франковская область - 105 (6 летальных) случаев;

м. Киев - 225 случаев (3 летальных)

Киевская обл. - 82 случая (4 летальных)

Кировоградская обл. - 37 случаев;

Львовская обл. - 15 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 26 случаев;

Полтавская обл. - 9 случаев;

Ровенская обл. - 38 случаев (4 летальных)

Сумская обл. - 49 случаев (2 летальный)

Тернопольская обл. - 160 случаев (2 летальных)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 10 случаев (1 летальный)

Хмельницкая обл. - 10 случаев;

Черкасская обл. - 60 случаев (1 летальный)

Черновицкая обл. - 220 (5 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 7.

Один случай в Черкасской области был снят с учета в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных".

Детали: Зафиксировано 32 летальных случая от COVID-19 в Украине, из которых 11 мужчин и 21 женщина.

84% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания.

По данным ЦОЗ, 25 человек выздоровели: повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В течение 4 апреля вирусологической лабораторией Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров исследовано 1367 образцов на COVID-19.

Предыстория:

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за минувшие сутки в Киеве заболел еще 31 человек: 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 13 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет. Всего в Киеве зафиксировано 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним,

По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине было зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 32 случая летальных, 25 человек выздоровели.