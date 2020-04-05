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Больных COVID-19 стало больше на 26 человек, зафиксирован 1251 случай — ЦОЗ

Воскресенье, 5 апреля 2020, 10:14
Больных COVID-19 стало больше на 26 человек, зафиксирован 1251 случай — ЦОЗ

По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксирован 1251 случай заболевания COVID-19.

Источник: Центр общественного здоровья МЗ Украины

Дословно: "В целом подтверждено 1251 случай, из них 74% - лица в возрасте от 30 до 69 лет.

Случаи выявлены:

Винницкая обл. - 75 случаев;
Волынская обл. - 19 случаев (2 летальных)
Днепропетровская обл. - 14 случаев;
Донецкая обл. - 8 случаев;
Житомирская обл. - 11 (2 летальных) случаев;
Закарпатская обл. - 28 случаев;
Запорожская обл. - 39 случаев;
Ивано-Франковская область - 105 (6 летальных) случаев;
м. Киев - 225 случаев (3 летальных)
Киевская обл. - 82 случая (4 летальных)
Кировоградская обл. - 37 случаев;
Львовская обл. - 15 случаев;
Луганская обл. - 3 случая;
Одесская обл. - 26 случаев;
Полтавская обл. - 9 случаев;
Ровенская обл. - 38 случаев (4 летальных)
Сумская обл. - 49 случаев (2 летальный)
Тернопольская обл. - 160 случаев (2 летальных)
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 10 случаев (1 летальный)
Хмельницкая обл. - 10 случаев;
Черкасская обл. - 60 случаев (1 летальный)
Черновицкая обл. - 220 (5 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 7.

Один случай в Черкасской области был снят с учета в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных".

Детали: Зафиксировано 32 летальных случая от COVID-19 в Украине, из которых 11 мужчин и 21 женщина.

84% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания.

По данным ЦОЗ, 25 человек выздоровели: повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В течение 4 апреля вирусологической лабораторией Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров исследовано 1367 образцов на COVID-19.

Предыстория: 

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за минувшие сутки в Киеве заболел еще 31 человек: 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 13 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет. Всего в Киеве зафиксировано 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Узнать больше: 

Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним,

По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине было зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 32 случая летальных, 25 человек выздоровели.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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