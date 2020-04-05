На Закарпатье из больницы выписали первую пациентку после COVID-19
На Закарпатье из больницы выписали первую пациентку, у которой был диагностирован COVID-19.
Источник: Закарпатская ОГА в Facebook
Дословно: "Дважды тесты ПЦР на COVID-19 показали отрицательный результат. Для того, чтобы сказать, что она полностью выздоровела, нужно провести еще один контрольный тест. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей дома".
Детали: По данным ОГА, диагноз коронавирусной инфекции методом ПЦР подтвержден у 28 закарпатцев.
За минувшие сутки 7 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения области с подозрением на COVID-19, из них 3 - с установленным диагнозом COVID-19.
Одна больная с установленным диагнозом COVID-19 находится в тяжелом состоянии, один человек с COVID-19 - в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Напомним,
- По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксирован 1251 случай заболевания COVID-19, 32 - летальный, 25 человек выздоровели, сообщили в ЦОЗ.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за минувшие сутки в Киеве заболел 31 человек, в целом зафиксировано 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.