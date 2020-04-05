Из-за пожара на Крещатике повреждены кабели Укртелекома

В результате пожара в кабельном коллекторе на ул. Крещатик повреждены кабели Укртелекома.

Источник: Укртелеком, директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов в Facebook

Дословно компания: "Три аварийно-восстановительные бригады Укртелекома ждут разрешения ГСЧС на доступ в помещение коллектора для начала аварийных работ, пока что мешает высокий уровень задымленности и большое напряжение электрических кабелей.

Срок получения доступа зависит от того, как быстро коллектор будет готов к проведению в нем восстановительных работ.

А пока идет переключение абонентов на аварийные линии на время устранения последствий пожара".

Детали: В то же время Шуранов отметил, что Укртелеком может получить доступ в помещение коллектора как в воскресенье, так и в понедельник.

Прямая речь: "Во время пожара пострадали как магистральные, так и местные каналы связи. Магистральные оптические каналы Укртелеком переключил на альтернативные линии связи, а локальная сеть ожидает ремонта".

Что предшествовало: В воскресенье утром из-за пожара в кабельном туннеле в центре Киева была отключена телефонная связь в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах Киева.

Также от электроснабжения были частично отключены улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный. В целом около 80 домов.

В результате пожара от электроснабжения были отключены Нацбанк Украины, стадион "Динамо", Музей воды, гостиница "Днепр", ТРЦ "Глобус", Украинский дом, Арка дружбы народов и ТРК Киев, а также ряд жилых домов.