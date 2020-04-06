Украина уже на 53 месте среди стран, где выявлен коронавирус

В Украины 3 марта в зафиксировали первый случай заболевания новым коронавируса, сейчас в стране уже 1308 случаев COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За последние сутки в Украине коронавирус заболело 83 человека.

Всего в мире с 1 273 794 случаев заболевания 260 193 лица выздоровели и 69 419 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 337 274 случая заражения, в Испании - 131 646, в Италии - 128 948, в Германии - 100 123, Франции - 93 780, Иране - 58 226.

В Китае, где пик эпидемии прошел, зафиксировано 82 602 случая заражения COVID-19.

Больше всего жертв зарегистрировали в Италии - 15 887 (525 за последние сутки). В Испания - 12 641 (694) смертей. Кроме того, во Франции - 8078 (518) смертей, в Великобритании - 4934 (621), в Иране - 3603 (151).

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Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Напомним:

В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

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