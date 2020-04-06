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Обязательная обсервация: что и как происходит сейчас на границе

Понедельник, 6 апреля 2020, 10:55
Обязательная обсервация: что и как происходит сейчас на границе

Государственная пограничная служба ожидает решения правительства о дополнительном закрытии пунктов пропуска на государственной границе.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Ожидаем дальнейшие ограничительные меры на государственной границе, как анонсировал премьер-министр Украины, о дополнительном закрытии пунктов пропуска. Как только такое решение будет обнародовано, там будет четко видно перечень пунктов пропуска, и с какого числа это начнет функционировать".

Детали: Относительно обязательной обсервации для всех, кто пересекает границу, Демченко объяснил, кто должен этим заниматься.

Прямая речь: "Постановлением 255, которое вносит изменения в постановление о мерах безопасности по недопущению коронавирусной инфекции, предусмотрена обязательная обсервация для граждан, пересекающих государственную границу. Также там есть категория людей, которых это не касается (представители дипломатических учреждений, водители грузового транспорта, экипажи воздушных и морских судов).

Однако добавлю, что места для обязательной обсервации должны определить облгосадминистрации, а также выделить транспорт для доставки людей к таким местам. И все это должно происходить в сопровождении представителей Нацполиции. Как отметило руководство государства, такие места (обсервации) сейчас определяются. Не исключено, что в ближайшее время эта норма будет функцинировать полностью для всех людей, которые следуют в Украину".

Дополнительно: Пограничники продолжают оформлять информативные соглашения о самоизоляции и предоставлять соответствующие памятки гражданам, которые пересекают границу.

По словам Демченко с 22 марта выдано более 46 тысяч согласий на добровольную самоизоляцию. За это время ГПСУ обнаружила около 20 человек, которые нарушили это соглашение, они были переданы представителям Национальной полиции.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Напомним:

  • За прошедшие сутки пограничники совершили более 15,5 тысячи пропускных операций, более 9000 украинцев вернулись домой.
  • 2 апреля Кабинет министров ввел более жесткие ограничения на время карантина, который будет действовать до 24 апреля минимум. В частности, с 6 апреля запрещается находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также ходить больше, чем по двое (за исключением сопровождения детей".
  • 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Валентина Романенко, УП

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Темы: карантинграница
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