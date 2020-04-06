Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали почти 6000 поправок к рассмотрению проекта закона во втором чтении.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Прямая речь: "По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 правок.

Этот объем текста еще физически трудно свести, так что ожидать заседания Комитета раньше среды, наверное, не стоит".

Детали: Железняк добавил, что 6 апреля последний день внесения поправок. Возможно парламентарии внесут в законопроект 10000 правок.

По словам Железняка, это - абсолютный рекорд.

Что было раньше: 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.

Против законопроекта голосовала "Батькивщина", а "ОПЗЖ" - воздержались.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект не Конституционный, ведь там речь идет не конкретно о "Приватбанке", а о банковской деятельности вообще.

По словам Тимошенко, в законопроекте есть нормы, которые нивелируют полномочия судов и позволяют не выполнять их решения.