Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали более 13000 поправок к рассмотрению проекта закона во втором чтении.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Прямая речь: "По состоянию на 18:00 уже есть 13 000+ поправок в закон о банках 2571-д ... Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал более 6000 поправок, еще есть три пакета по 1,5 тысячи поправок. И это еще не все правки пришли".

Детали: По словам Железняка, это – абсолютный рекорд.

Утром нардеп сообщал, что к законопроекту подали около 6000 поправок. Он рассчитывал, что их будет 8000-8500. По его словам, ожидать заседания комитета раньше среды не стоит.

Он добавил, что 6 апреля последний день внесения поправок.

Что было раньше: 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.

Против законопроекта голосовала "Батькивщина", а "ОПЗЖ" - воздержались.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект не Конституционный, ведь там речь идет не конкретно о "Приватбанке", а о банковской деятельности вообще.

По словам Тимошенко, в законопроекте есть нормы, которые нивелируют полномочия судов и позволяют не выполнять их решения.