В Беларуси подтверждено 700 случаев заболевания Covid-19, 13 смертей

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Понедельник, 6 апреля 2020, 12:33

В Беларуси по состоянию на понедельник зарегистрировано 13 случаев смерти людей с коронавирусной инфекцией.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство здравоохранения Беларуси

Дословно: "Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были обременены коронавирусной инфекцией.

На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть - лица первого контакта, которые были обнаружены во время епидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах".

Детали: В ведомстве уточнили, что у большинства пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

Всего в Беларуси 700 официально подтвержденных случаев инфицирования.

После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Согласно сообщению, в целом за последние двое суток с медучреждений выписано 355 пациентов.

По информации министерства, по состоянию на 6 апреля в Беларуси проведено более 40 тыс. Тестов на коронавирусной инфекцией. Для проведения тестирования задействованы 13 лабораторий.

Предыстория:

  • Президент страны Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество.
  • Он высказал надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, Лукашенко также планирует парад на 9 мая и намерен побывать перед эти в Москве.

Темы: коронавирус Беларусь


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