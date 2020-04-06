В Беларуси подтверждено 700 случаев заболевания Covid-19, 13 смертей
В Беларуси по состоянию на понедельник зарегистрировано 13 случаев смерти людей с коронавирусной инфекцией.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство здравоохранения Беларуси
Дословно: "Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были обременены коронавирусной инфекцией.
На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть - лица первого контакта, которые были обнаружены во время епидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах".
Детали: В ведомстве уточнили, что у большинства пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
Всего в Беларуси 700 официально подтвержденных случаев инфицирования.
После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Согласно сообщению, в целом за последние двое суток с медучреждений выписано 355 пациентов.
По информации министерства, по состоянию на 6 апреля в Беларуси проведено более 40 тыс. Тестов на коронавирусной инфекцией. Для проведения тестирования задействованы 13 лабораторий.
Предыстория:
- Президент страны Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество.
- Он высказал надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, Лукашенко также планирует парад на 9 мая и намерен побывать перед эти в Москве.