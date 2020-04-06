Зеленский: Карантин действует, за сутки заболело меньше людей

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Понедельник, 6 апреля 2020, 13:46

За минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился.

Источник: Офис президента

Детали: Об этом сообщил на ежедневном селекторном совещании с главой государства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68 Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек погибли из-за тяжелых хронических болезней.

Президент высказал мнение, что карантинные ограничения, введенные властями, действуют.

Прямая речь: "Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. У нас могло бы быть гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными".

Другие подробности: На совещании доложили о ситуации с продуктовыми рынками, которые не престали работать на которых неконтролируемо скапливаются люди. Принято решение жестче контролировать продуктовые рынки.

Напомним: 2 апреля Кабинет министров ввел более жесткие ограничения на время карантина, который будет действовать до 24 апреля минимум. В частности, с 6 апреля запрещается находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также ходить больше, чем по двое (за исключением сопровождения детей".

Читайте также: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

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Темы: карантин коронавирус Covid-2019


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