В Киеве составили протоколы на двух человек в парке: один был без маски, другой без паспорта

8524 просмотра
Понедельник, 6 апреля 2020, 13:49
Скригшот с видео "Радио Свобода"

Столичные правоохранители составили административные протоколы за несоблюдение правил карантина на двух мужчин, которые протестовали в Гидропарке, поскольку один был без маски, а другой – без документов.

Источник: полиция Киева

Прямая речь: "На обоих мужчин – 1979 и 1988 рождения – составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.

Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй – находился в парковой зоне без документов".

Детали: Сообщается, что 6 апреля группа человек устроили акцию протеста против карантинных запретов на территории Гидропарка. Между участниками мероприятия и полицейскими возник спор, поскольку мужчины хотели тренироваться на спортплощадке.

В результате двух наиболее активных участников события доставили в территориальное управление полиции, где установили их анкетные данные и отобрали объяснения.

Админматериалы в отношении этих лиц направят в суд для принятия соответствующего решения.

В полиции напомнили, что согласно постановлению Кабмина, с 6 апреля в Украине с целью предотвращения распространения коронавируса усилили карантинные мероприятия. Правоохранители добавили, что будут реагировать на все нарушения закона.

Что было раньше: 6 апреля мужчина, которого не пустили на спортплощадку в столичном Гидропарке, пытался туда попасть, переплыв реку, но полицейские поймали его на другом берегу.

Знать больше:  Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория:

  • 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. Новые правила начали действовать с 6 апреля.

Украинская правда
Темы: полиция Киев коронавирус карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Мужчина, которого не пустили на спортплощадку, пытался попасть туда вплавь 6 апреля 2020, 13:38
В Черниговской области от COVID-19 умер мужчина, день назад бежавший из больницы 5 апреля 2020, 19:37
В Мексике в перестрелке погибли не менее 19 человек 5 апреля 2020, 02:34
Все новости
Главные новости
Мужчина, которого не пустили на спортплощадку, пытался попасть туда вплавь
В Киево-Печерской Лавре четверо больных COVID-19
В "антиколомойский" законопроект внесли рекордное количество поправок
6 апреля. No time to die: Печерская Лавра на карантине, Джонсон в больнице, Россия готовится к Дню Победы
Все новости
Фото

Милейшие животные в мире

психология

9 необычных признаков того, что вы находитесь в хроническом стрессе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!