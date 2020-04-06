В Киеве составили протоколы на двух человек в парке: один был без маски, другой без паспорта
Столичные правоохранители составили административные протоколы за несоблюдение правил карантина на двух мужчин, которые протестовали в Гидропарке, поскольку один был без маски, а другой – без документов.
Источник: полиция Киева
Прямая речь: "На обоих мужчин – 1979 и 1988 рождения – составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.
Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй – находился в парковой зоне без документов".
Детали: Сообщается, что 6 апреля группа человек устроили акцию протеста против карантинных запретов на территории Гидропарка. Между участниками мероприятия и полицейскими возник спор, поскольку мужчины хотели тренироваться на спортплощадке.
В результате двух наиболее активных участников события доставили в территориальное управление полиции, где установили их анкетные данные и отобрали объяснения.
Админматериалы в отношении этих лиц направят в суд для принятия соответствующего решения.
В полиции напомнили, что согласно постановлению Кабмина, с 6 апреля в Украине с целью предотвращения распространения коронавируса усилили карантинные мероприятия. Правоохранители добавили, что будут реагировать на все нарушения закона.
Что было раньше: 6 апреля мужчина, которого не пустили на спортплощадку в столичном Гидропарке, пытался туда попасть, переплыв реку, но полицейские поймали его на другом берегу.
Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты
Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Предыстория:
- 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. Новые правила начали действовать с 6 апреля.