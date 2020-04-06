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В Киеве составили протоколы на двух человек в парке: один был без маски, другой без паспорта

Понедельник, 6 апреля 2020, 13:49
В Киеве составили протоколы на двух человек в парке: один был без маски, другой без паспорта
Скригшот с видео "Радио Свобода"

Столичные правоохранители составили административные протоколы за несоблюдение правил карантина на двух мужчин, которые протестовали в Гидропарке, поскольку один был без маски, а другой – без документов.

Источник: полиция Киева

Прямая речь: "На обоих мужчин – 1979 и 1988 рождения – составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.

Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй – находился в парковой зоне без документов".

Детали: Сообщается, что 6 апреля группа человек устроили акцию протеста против карантинных запретов на территории Гидропарка. Между участниками мероприятия и полицейскими возник спор, поскольку мужчины хотели тренироваться на спортплощадке.

В результате двух наиболее активных участников события доставили в территориальное управление полиции, где установили их анкетные данные и отобрали объяснения.

Админматериалы в отношении этих лиц направят в суд для принятия соответствующего решения.

В полиции напомнили, что согласно постановлению Кабмина, с 6 апреля в Украине с целью предотвращения распространения коронавируса усилили карантинные мероприятия. Правоохранители добавили, что будут реагировать на все нарушения закона.

Что было раньше: 6 апреля мужчина, которого не пустили на спортплощадку в столичном Гидропарке, пытался туда попасть, переплыв реку, но полицейские поймали его на другом берегу.

Знать больше:  Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

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Предыстория:

  • 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. Новые правила начали действовать с 6 апреля.

Украинская правда
Темы: полицияКиевкоронавирускарантин
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