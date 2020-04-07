Украина может делать 30 тысяч тестов в неделю, но нет необходимости – Ляшко

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Вторник, 7 апреля 2020, 03:13

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждает, что Украина может делать 30 тысяч тестов в неделю, однако пока необходимости в массовом тестировании нет.

Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Украина готова проводить 30 тысяч тестирований в неделю.

В дальнейшем у нас запланированы мероприятия и есть стратегия развития тестирований, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований в неделю. Мы рассматривали этот вопрос, почему у нас сегодня у нас проводится около 1000 тестов в день – нет необходимости (делать больше – УП). Сегодня лаборатории недозагружены образцами".

Детали: По словам Ляшко, в дальнейшем планируется внедрять массовое тестирование. Он отметил, что для этого необходимо учитывать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономического состояния страны.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Напомним:

  • По состоянию на 9 утра 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 38 летальных случаев, а 28 человек уже выздоровели. 
  • Министерство здравоохранения решило только один раз в день публиковать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирус


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