Украина может делать 30 тысяч тестов в неделю, но нет необходимости – Ляшко
Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждает, что Украина может делать 30 тысяч тестов в неделю, однако пока необходимости в массовом тестировании нет.
Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV
Прямая речь: "Украина готова проводить 30 тысяч тестирований в неделю.
В дальнейшем у нас запланированы мероприятия и есть стратегия развития тестирований, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований в неделю. Мы рассматривали этот вопрос, почему у нас сегодня у нас проводится около 1000 тестов в день – нет необходимости (делать больше – УП). Сегодня лаборатории недозагружены образцами".
Детали: По словам Ляшко, в дальнейшем планируется внедрять массовое тестирование. Он отметил, что для этого необходимо учитывать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономического состояния страны.
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Напомним:
- По состоянию на 9 утра 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 38 летальных случаев, а 28 человек уже выздоровели.
- Министерство здравоохранения решило только один раз в день публиковать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.