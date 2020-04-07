Во Франции из-за нарушения карантина оштрафовали почти полмиллиона человек
Вторник, 7 апреля 2020, 03:52
Из-за нарушения правил карантина во Франции к административной ответственности 480 тысяч человек.
Источник: "Укринформ"
Детали: По словам министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера, правоохранители провели 8 миллионов проверок.
"С начала карантина наши силы правопорядка оформили 480 тыс. протоколов об административных правонарушениях. При этом было проведено 8 млн проверок", – рассказал Кастанер.
В то же время, утверждает министр, большинство граждан все же соблюдает требования карантина.
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Напомним:
- Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта объявил о проведении операции "Стойкость" с участием армии для борьбы с распространением коронавируса.
- 6 апреля во Франции за сутки от COVID-19 в больницах умерли 605 человек – больше всего с начала эпидемии.
Украинская правда