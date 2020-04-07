Во Франции из-за нарушения карантина оштрафовали почти полмиллиона человек

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Вторник, 7 апреля 2020, 03:52

Из-за нарушения правил карантина во Франции к административной ответственности 480 тысяч человек.

Источник: "Укринформ"

Детали: По словам министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера, правоохранители провели 8 миллионов проверок.

"С начала карантина наши силы правопорядка оформили 480 тыс. протоколов об административных правонарушениях. При этом было проведено 8 млн проверок", – рассказал Кастанер.

В то же время, утверждает министр, большинство граждан все же соблюдает требования карантина.

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Напомним:

  • Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта объявил о проведении операции "Стойкость" с участием армии для борьбы с распространением коронавируса.
  • 6 апреля во Франции за сутки от COVID-19 в больницах умерли 605 человек – больше всего с начала эпидемии.

Украинская правда
Темы: Франция карантин


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