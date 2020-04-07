Венедиктова думает, что Трепак хотел ее подставить "делом Вакарчука"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что ее бывший заместитель Виктор Трепак предлагал ей "легализовать" незаконное открытие дела против лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.
Источник: интервью Венедиктовой "Украинской правде".
Детали: Генпрокурор рассказала, что в первые дни после ее назначения Трепак написал ей докладную записку с рекомендацией внести в Единый реестр досудебных расследований производство против Вакарчука, которое Государственная фискальная служба уже отрыла по заявлению одиозного Андрея Портнова.
Прямая речь Венедиктовой: "Это докладная записка о том, что я должна узаконить ЕРДР относительно Святослава Вакарчука... По нему незаконно были внесены данные в ЕРДР (фискальной службой - УП). Это, я считаю, - незаконная вещь, о которой я сказала Виктору Николаевичу (Трепаку - УП).
Есть обращения Андрея Портнова в ГФС "осуществить предусмотренные законом меры, направленные на проверку, соблюдение требований законодательства при получении Вакарчуком" ... и так далее по тексту. То есть обращение осуществить предусмотренные законом меры - имеется в виду налоговая проверка.
Но без акта налоговой проверки, без ничего вносится ЕРДР не фактовое, а лично по народному депутату. А по народному депутату данные в ЕРДР могут вноситься исключительно генеральным прокурором".
Детали: По мнению генпрокурора, такие действия подчиненного могли свидетельствовать о "скрытых мотивах". На уточняющий вопрос, считает ли Венедиктова, что ее хотели подставить, генпрокурор ответила утвердительно.
Прямая речь: "Я думаю, да. Или люди не понимают, какая подследственность у НАБУ, а какая подследственность у ГБР, кто вносит в ЕРДР и что делать с теми сведениями ЕРДР, которые нельзя вносить...
Когда только приходит новый генеральный прокурор, а ему на подпись приходят такие документы. Здесь четко прослеживается статья 366 с пометкой 1, эта статья - это исключительно подследственность НАБУ.
А мне предлагают перенаправить в ГБР. Причем здесь ГБР? Такая позиция была мне непонятна".