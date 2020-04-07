"Сильпо" запустит доставку продуктов на дом

Сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо", входящая в торгово-промышленную группу Fozzy Group, запускает услугу доставки продуктов на дом.

Источник: сайт сети супермаркетов, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу

Дословно с сайта: "Еще немного – и стартуем! Курьеры уже наготове, остались последние приготовления. Как только начнем – вы сразу же узнаете".

Детали: Отмечается, что доставка будет осуществляться только в пределах города.

"Сильпо" также запустил онлайн-предзаказ продуктов с возможностью самовывоза из ближайшего супермаркета.

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ритейлера, в супермаркетах сети приняты необходимые меры безопасности: контролируют количество посетителей в торговых залах, расклеили разметку, а сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Сеть продовольственных супермаркетов "Сильпо" основана в 1998 году. По состоянию на февраль 2020 года насчитывает 260 магазинов, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с около 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.

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