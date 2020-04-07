Боевики четыре раза нарушили "тишину", потерь в ВСУ нет

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Вторник, 7 апреля 2020, 18:11

7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вблизи Марьинки обстрелял позиции Объединенных сил по станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вблизи Опытного - из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации по направлению населенного пункта Голубовское выпустили по окрестностям Новотошковское семь мин калибра 120 мм.

Украинские военные ответили прицельным огнем, после чего боевики прекратили стрелять. Их потери пока уточняются. Потерь в ВСУ нет.

Украинская правда
Темы: ООС боевые действия Донбасс


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