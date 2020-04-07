Коломойский о 16000 поправок в закон о банках: Я никого ни о чем не просил

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Источник: Коломойский в интервью НВ

Прямая речь: "Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих".

Детали: Коломойский заявил, что депутаты, которые внесли рекордное количество поправок, что сильно замедлит процесс рассмотрения проекта закона во втором чтении, не симпатизируют ему и он их об этом не просил.

Олигарх заявил также, что внефракционным нардепом Антоном Поляковым, подавшим 6 тысяч правок к законопроекту он не знаком.

"Знаю из прессы, что это депутат, которого исключили из СН за то, что он говорил правду", - сказал Коломойский.

По его словам, с президентом Владимиром Зеленским "антиколомойский законопроект" он не обсуждал.

Он подтвердил, что общается с нардепом СН Александром Дубинским и в ответ на вопрос, поддерживает ли он дефолт Украины, заявил, что поддерживает реструктуризацию долгов.

Что было раньше: Семь народных депутатов подали к "антиколомойскому" законопроекту по совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности более 16 000 поправок.

Исключенный из фракции СН нардеп Антон Поляков внес более 6000 поправок.

Руководитель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь внес 1911 правок.

Депутат мажоритарщик СН по Днепропетровской области, который в 2015 году был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии Коломойского - "УКРОП" Дмитрий Черный внес 1781 поправку.

Журналистка телеканала "1+1", народный депутат СН известная попыткой протолкнуть поправки выгодные компании "Укртатнафта" Коломойского к законопроекту №2317 Ольга Василевская-Смаглюк внесла 1689 правок.

Нардеп "Слуги народа", который в 2015 году баллотировался в Киевсовет от партии "Возрождение" Олег Дунда внес 1656 правок.

Депутат мажоротарник от "Слуги народа" по Днипру, который ранее баллотировался от "УКРОП" в Киевский горсовет, Сергей Демченко внес 1463 поправки.

Журналист 1+1 (принадлежащего медиагруппе Коломойского), один из самых ярких оппозиционеров партийной линии "слуг" Александр Дубинский внес 1199 правок.

Напомним: