Зеленский отреагировал на неповиновение мэра Запорожья касательно карантина

Президент Владимир Зеленский сообщил мэру Запорожья Владимиру Буряку, что им уже занимаются СБУ и МВД, поскольку он нарушил постановление правительства и разрешил в городе движение общественного транспорта.

Источник: видеообращение главы государства

Прямая речь: "Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Я хочу подчеркнуть для председателей всех украинских городов и сел обязательное выполнение всех ограничений, связанных с противодействием короновирусу".

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