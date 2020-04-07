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Зеленский отреагировал на неповиновение мэра Запорожья касательно карантина

Вторник, 7 апреля 2020, 18:56
Зеленский отреагировал на неповиновение мэра Запорожья касательно карантина

Президент Владимир Зеленский сообщил мэру Запорожья Владимиру Буряку, что им уже занимаются СБУ и МВД, поскольку он нарушил постановление правительства и разрешил в городе движение общественного транспорта.

Источник: видеообращение главы государства

Прямая речь: "Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Я хочу подчеркнуть для председателей всех украинских городов и сел обязательное выполнение всех ограничений, связанных с противодействием короновирусу".

Предыстория:

  • 5 апреля мэр Запорожья сообщил, что в городе общественный транспорт будет работать в обычном режиме, несмотря на постановление Кабинета министров об ограничении его работы.
  • Но позднее он заявил, что с 8 апреля проезд в общественном транспорте Запорожья будет разрешен исключительно по пропускам.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЗапорожьекарантинтранспорт
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