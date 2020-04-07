Полиция нашла оружие, из которого стреляли в "Мультика", и назвала версии

Полицейские установили место засады вероятного снайпера и его оружие. Следствие рассматривает пять версий в связи с покушением на убийство местного бизнесмена Михаила Титова.

Источник: пресс-служба полиции Николаевской области

Дословно: "Следствие рассматривает пять версий в связи с покушением на убийство местного бизнесмена. Вчера полицейские установили место засады вероятного снайпера и оружие. Событие квалифицировано по признакам п. 6 ч. 2 ст. 115 - "Совершение умышленного убийства из корыстных побуждений".

Детали: 6 апреля правоохранители обнаружили оружие, из которого было совершено покушение на Титова. На техническом этаже пятиэтажного жилого дома был найден охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62, оснащенный магазином, и гильза. Сейчас оружие передано на проведение экспертизы.

В полиции сообщили, что этот карабин был похищен в 2018 году и до этого принадлежал частному лицу.

По мнению следователей, преступление могло быть совершено с целью мести, или может быть связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе. Также поводом могла стать конкуренция в бизнесе, невозвращенные долги, неприязненные отношения. В полиции допускают также, что покушение на убийство было совершено по заказу.

Сейчас полиция проверяет все возможные версии совершения преступления, и для этого правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Титов находится в реанимации под наблюдением полицейских. Санкция статьи, которая расследуется, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пожизненного заключения.

Что было раньше: 6 апреля во дворе офисного центра в Николаеве произошел вооруженный конфликт с применением огнестрельного оружия: в голову был ранен бизнесмен Михаил Титов.

В результате покушения Титов по кличке Мультик получил одно сквозное пулевое ранение. Пуля попала в шею и прошла навылет через челюсть.

Напомним: