О новом разведения войск на Донбассе опять не договорились

Стороны не смогли достичь договоренностей по новому разведению войск в Донбассе еще на трех участках.

Источник: заместитель командующего операции Объединенных сил и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Богдан Бондарь, которого цитируют "Новости Добнасса"

Детали: Он отметил, что основным препятствием для достижения договоренностей является нежелание России признавать себя стороной конфликта на Донбассе. Зато Москва пытается играть роль модератора переговоров наравне с ОБСЕ.

Прямая речь Бондаря: "Есть определенные сдвиги, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения встречи в "нормандском формате" 9 декабря и не допустить перспективы новой встречи лидеров "четверки".

Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим".

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