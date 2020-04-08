В США за день от COVID-19 умерло наибольшее количество людей

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Среда, 8 апреля 2020, 04:24

За один день в Соединенных Штатах зарегистрировали 1736 смертей от коронавируса. Это самая большая цифра с начала эпидемии.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и мира, CNN

Детали: Предыдущий рекорд составлял 1344 смерти за один день (4 апреля)

Жертвами коронавируса в Соединенных Штатах стали 12 844 человека, побороли болезнь – 21 849.

Больше всего смертей зафиксировали в Нью-Йорке – 4 тысячи. По словам властей города, люди, которые умирали дома и имели подтвержденный COVID-19, также будут учитываться в общей статистики жертв вируса.

Всего в США зарегистрировали 398 тысяч заражений.

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Украинская правда
Темы: США коронавирус


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