Карантин не повлияет на увольнение срочников в запас – Минобороны

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Среда, 8 апреля 2020, 10:06

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что военнослужащие-срочники, отслужившие установленные сроки, будут уволены в запас вовремя, карантин на этом не скажется.

Источник: сайт Минобороны

Прямая речь: "Срок выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы, остается без изменений".

Детали: Таран напомнил, что очередной призов граждан на срочную военную службу указом президента перенесли с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Он добавил, что такие меры принимаются с целью недопущения распространения в государстве коронавируса.

Всего планируется призвать и направить в войска 16 тысяч 460 человек, в том числе в Вооруженные Силы Украины – 9 тысяч, в Национальную гвардию – 5 тысяч 460 человек, в Государственную пограничную службу – 1 тысячу 300 человек и в Государственную специальную службу транспорта – 700 человек.

Всего в апреле – июле из Вооруженных Сил Украины будут уволены около 6 тысяч 700 военнослужащих-срочников.

В Минобороны добавили, что по-прежнему военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Темы: Минобороны армия призыв


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