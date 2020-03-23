Зеленский отложил военный призыв
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Понедельник, 23 марта 2020, 19:30
Президент Владимир Зеленский перенес на месяц вперед весенний призыв в Вооруженные силы.
Источник: указ президента №103/2020 от 23 марта, текст которого опубликован на сайте главы государства
Детали: Вместо апреля-июня призыв теперь состоится в мае-июле 2020 года.
Этим документом президент внес изменения в свой предыдущий указ от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".
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