Зеленский отложил военный призыв
Понедельник, 23 марта 2020, 18:30
Президент Владимир Зеленский перенес на месяц вперед весенний призыв в Вооруженные силы.
Источник: указ президента №103/2020 от 23 марта, текст которого опубликован на сайте главы государства
Детали: Вместо апреля-июня призыв теперь состоится в мае-июле 2020 года.
Этим документом президент внес изменения в свой предыдущий указ от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".
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Напомним:
- В Украине заболели на COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
- По состоянию на утро 23 марта количество заразившихся новым коронавирусом, что порождает болезнь COVID-19 достигло 336 004 человека во всем мире. 14641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 94334 человек выздоровели.