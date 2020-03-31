ПЦУ соберет синод, чтобы решить, как праздновать Пасху на карантине
Православная церковь Украины выберет формат празднования Пасхи во время карантина на заседании Священного синода, который могут провести по видеосвязи ближе к 13 апреля.
Источник: представитель пресс-службы ПЦУ, диакон Михаил Емельян в комментарии УП
Прямая речь: "Это будут практические рекомендации для духовенства и мирян, в том числе о порядке совершения богослужений в эти дни. Сюда входит: идти в храм, быть дома, как святить пасху и т.п.".
Детали: Вероятно, заседание синода проведут по видеосвязи, как и предыдущее, 24 марта.
Напомним:
25 марта Офис президента анонсировал проект "Пасха дома".
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