Коронавирус обнаружили у 6 медиков в Ровенской области и у 2 на Закарпатье

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 6 медработниц Сарненской ЦРБ и 2 медицинских работников на Закарпатье.

Источник: пресс-служба Закарпатской ОГА, оперативный штаб при Ровенской ОГА

Детали: За минувшие сутки на Ровенщине подтверждено 8 новых случаев заболевания COVID-19. Это 69-летний мужчина из Сарн, 48-летняя жительница Ровно и медицинский персонал Сарненской ЦРБ в возрасте от 38 до 55 лет (5 медсестер и санитарка отделения анестезиологии и интенсивной терапии).

Медики, у которых обнаружен вирус, имеют бессимптомное течение болезни. Исследования медицинского персонала проводилось в рамках мониторинга состояния здоровья основной группы риска и для предотвращения возникновения внутригоспитальной инфекции.

По состоянию на 10.00 8 апреля в области официально зафиксирован 51 случай коронавируса, из них шесть - летальных, три человека выздоровели.

Также за прошедшие сутки на Закарпатье у 5 лиц подтвержден диагноз COVID-19, двое из которых медицинские работники. Всего в области диагноз COVID-19 установлено 43 лицам, четверо из которых медицинские работники.

Что было раньше: 7 апреля сообщалось, что заболевание коронавирус подтвердили у 21 медика на Кировоградщине.

По состоянию на 6 апреля коронавирус был подтвержден у 44 медицинских работников в Тернопольской области.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика и сравнение

Напомним: