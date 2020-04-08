Коронавирус обнаружили у 6 медиков в Ровенской области и у 2 на Закарпатье
За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 6 медработниц Сарненской ЦРБ и 2 медицинских работников на Закарпатье.
Источник: пресс-служба Закарпатской ОГА, оперативный штаб при Ровенской ОГА
Детали: За минувшие сутки на Ровенщине подтверждено 8 новых случаев заболевания COVID-19. Это 69-летний мужчина из Сарн, 48-летняя жительница Ровно и медицинский персонал Сарненской ЦРБ в возрасте от 38 до 55 лет (5 медсестер и санитарка отделения анестезиологии и интенсивной терапии).
Медики, у которых обнаружен вирус, имеют бессимптомное течение болезни. Исследования медицинского персонала проводилось в рамках мониторинга состояния здоровья основной группы риска и для предотвращения возникновения внутригоспитальной инфекции.
По состоянию на 10.00 8 апреля в области официально зафиксирован 51 случай коронавируса, из них шесть - летальных, три человека выздоровели.
Также за прошедшие сутки на Закарпатье у 5 лиц подтвержден диагноз COVID-19, двое из которых медицинские работники. Всего в области диагноз COVID-19 установлено 43 лицам, четверо из которых медицинские работники.
Что было раньше: 7 апреля сообщалось, что заболевание коронавирус подтвердили у 21 медика на Кировоградщине.
По состоянию на 6 апреля коронавирус был подтвержден у 44 медицинских работников в Тернопольской области.
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Напомним:
- По состоянию на 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.