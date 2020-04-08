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Венедиктова завела 5 дел против Порошенко за назначение судей Верховного Суда

Среда, 8 апреля 2020, 15:23
Венедиктова завела 5 дел против Порошенко за назначение судей Верховного Суда

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в ЕРДР о возможных неправомерных действиях пятого президента Украины Петра Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного суда в 2017 и 2019 годах

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: Как сообщается, Венедиктова завела дело против Порошенко на основании обращения работников Верховного суда Украины.

Жалобщики в обращении заявляют, что основания для указов президента Порошенко от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05.2019 № 195/2019 "О назначении судей Верховного Суда" не соответствуют нормам Конституции Украины и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них.

Также в обращении работники Верховного суда Украины указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ.

Дело против Порошенко возбуждено по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

7 апреля 2020 года проведение расследования в пяти уголовных производствах по этим возможным нарушениям поручено следователям Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Офиса Генерального прокурора.

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Темы: ВенедиктоваПорошенкоОфис генпрокурораГБРВерховный суд
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