Психоэмоциональное состояние на карантине: все беспокоятся, у молодежи – признаки депрессии

Социологи исследовали психоэмоциональное состояние украинцев во время карантина в конце марта и в начале апреля и заметили рост тревожности, усталости и бессонницы, а молодежь начала проявлять больше депрессивных состояний.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Дословно: "Уровень тревожности является относительно высоким среди всех возрастных групп, кроме самой старшей. В старшем возрасте (50+) меньше депрессивных настроений. Среди представителей старшей и самой старшей возрастных групп чаще наблюдаются расстройства сна.

Рост негативных эмоциональных состояний зафиксирован у представителей возрастных категорий 18-29 и 30-39 лет. В самых молодых в актуальной ситуации появляются признаки депрессии".

Детали: В то же время, среди старейших граждан Украины социологи вообще зафиксировали снижение уровня паники.

Социологи объясняют возрастные различия в психоэмоциональных состояниях с изменением стилей жизни: "Молодежь больше проявляет депрессивных состояний из-за резкого изменения образа жизни, принудительное сужение социального круга, снижение активности, количества впечатлений и событий".

В то же время, в возрасте 50+ стиль жизни становится с каждым годом все более карантинным (больше времени проводят дома, меньше социальный круг взаимодействия, выход на пенсию и др.), поэтому кроме расстройств сна, которые являются нормативными в этом возрасте, другие негативные состояния старшие люди переживают лучше и лучше адаптируются к ситуации (снижается паника).

Опрос проводился в две волны с 27 марта по 4 апреля (І волна - 27-28.03, II волна - 3-4.04).

Социологи фиксировали наличие у респондентов признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна.

Сравнивая результаты опросов двух волн заметен незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы. Уровень депрессии и паники остались на том же уровне.

Выборочная совокупность: І волна (27-28.03 2020) - 1660 респондентов, II волна (3-4.04.2020) - 1700 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом CASI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Проект выполнен в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью "POLLARIS".