Карантин, скорее всего, продлят до начала мая – Шмыгаль
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Среда, 8 апреля 2020, 13:37
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что говорить об ослаблении карантинных мероприятий в Украине можно будет говорить в мае, в случае снижения заболеваемости COVID-19, а до этого времени карантин продлят.
Источник: заседание Кабмина 8 апреля
Прямая речь: "Если будет зафиксировано динамику снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий.
В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен до 24 апреля и возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая месяца".
Детали: При этом Шмыгаль заявил, что нужно будет запускать экономику страны.
Дополняется...
Алена Мазуренко, УП
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