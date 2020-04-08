Карантин, скорее всего, продлят до начала мая – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что говорить об ослаблении карантинных мероприятий в Украине можно будет говорить в мае, в случае снижения заболеваемости COVID-19, а до этого времени карантин продлят.

Источник: заседание Кабмина 8 апреля

Прямая речь: "Если будет зафиксировано динамику снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий.

В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен до 24 апреля и возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая месяца".

В мае, при условии положительной динамики, мы запустим экономику страны по определенному плану, который будет дополнительно уведомлен правительством, четко расписан и каждый будет знать свою роль, время и место, когда он начнет ходить на работу, когда он начнет полноценно работать, какие будут социальные стандарты нашей жизни в мае, масочный режим, социальные дистанции".

Детали: По его словам, в правительстве также разрабатывают рабочий график для работников, чтобы у городского транспорта не было пиковой нагрузки.

Он добавил, что ВОЗ рекомендовала странам, где карантин дает свои результаты, максимально продлить его, пока будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей.

Что было раньше: 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина.

С 6 апреля в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также запрещено гулять в парках.

Ранее Шмыгаль заявил, что ограничительные меры начнут ослаблять в конце апреля: "Сначала на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта".

В то же время, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать, а для пожилых людей, студентов и школьников карантин продлят.

Напомним:

Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине объявлен карантин, который действует с 12 марта по 24 апреля как минимум.

Власти сначала запретила массовые собрания, дальше остановила общественный транспорт, а потом ввели еще более жесткие ограничения – в частности, не гулять в парках, на детских и спортивных площадках. В Киеве спортивные и детские площадки закрыли еще раньше.

1 апреля Кабмин обнародовал перечень новых ограничений: на время карантина запрещено находиться без медицинской маски в общественных местах, ходить по улицам больше, чем двум (за исключением сопровождения детей), посещать парки и скверы (за исключением выгула собак), посещать спортивные и детские площадки, проводить массовые (более 10 человек) меры.

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