В России подготовили Джемилеву обвинительный акт
Следственный комитет России подготовил лидеру крымскотатарского народа, народному депутату Украины Мустафе Джемилеву обвинение в "незаконном пересечении границы ФР" и "незаконном обращении с оружием".
Источник: копия уведомления СК о дне предъявления обвинения, которую сам Джемилев передал Украинской правде
Детали: Согласно документу, соответствующее уголовное дело было возбуждено 11 августа 2014 года.
Джемилева обвиняют по ч.3 ст.322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации", ч.1 ст.222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и ч.1 ст.224 "Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия".
Лидеру крымский татар предложили прислать вместо себя адвоката в крымское отделение СК в Симферополе, где ему 10 апреля предъявят обвинительный акт.
Предыстория:
- Еще в 2016 году "суд" в Симферополе заочно избрал в отношении Джемилева меру пресечения в виде заключения под стражу.
- Следователь и прокурор обосновывали это тем, что против Джемилева возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ, и "он скрывается от следствия и суда, может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства, является гражданином другого государства и не имеет постоянного места жительства на территории Крыма".