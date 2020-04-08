Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты подготовили Джемилеву обвинительный акт

Среда, 8 апреля 2020, 18:54
Оккупанты подготовили Джемилеву обвинительный акт

Так называемое управление следственного комитета России в оккупированном Крыму подготовило лидеру крымскотатарского народа, народному депутату Украины Мустафе Джемилеву обвинение в "незаконном пересечении границы ФР" и "незаконном обращении с оружием".

Источник: копия уведомления СК о дне предъявления обвинения, которую сам Джемилев передал Украинской правде

Детали: Согласно документу, соответствующее уголовное дело было возбуждено 11 августа 2014 года.

Джемилева обвиняют по ч.3 ст.322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации", ч.1 ст.222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и ч.1 ст.224 "Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия".

Лидеру крымский татар предложили прислать вместо себя адвоката в крымское отделение СК в Симферополе, где ему 10 апреля предъявят обвинительный акт.

 

Предыстория:

  • Еще в 2016 году "суд" в Симферополе заочно избрал в отношении Джемилева меру пресечения в виде заключения под стражу.
  • Следователь и прокурор обосновывали это тем, что против Джемилева возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ, и "он скрывается от следствия и суда, может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства, является гражданином другого государства и не имеет постоянного места жительства на территории Крыма".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымДжемилевРосcиякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: