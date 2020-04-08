Так называемое управление следственного комитета России в оккупированном Крыму подготовило лидеру крымскотатарского народа, народному депутату Украины Мустафе Джемилеву обвинение в "незаконном пересечении границы ФР" и "незаконном обращении с оружием".

Источник: копия уведомления СК о дне предъявления обвинения, которую сам Джемилев передал Украинской правде

Детали: Согласно документу, соответствующее уголовное дело было возбуждено 11 августа 2014 года.

Джемилева обвиняют по ч.3 ст.322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации", ч.1 ст.222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и ч.1 ст.224 "Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия".

Лидеру крымский татар предложили прислать вместо себя адвоката в крымское отделение СК в Симферополе, где ему 10 апреля предъявят обвинительный акт.

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