Активистов, вывезенных в Крым, удается спасать благодаря коррупции российских силовиков – Джемилев

Лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев рассказал, что украинских активистов, которых насильно вывозят в оккупированный Крым, удается вывозить в Украину благодаря коррупции российских силовиков.

Источник: Джемилев в прямом эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Джемилева: "Сейчас стоит вопрос, как бы вывезти этих активистов. Ну, слава Богу, там чуть-чуть нас спасает традиционная российская коррупция: нам удается "выкупить" некоторых наших сограждан.

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Начинается от 250 долларов и выше. В зависимости от того, с кем договариваться. Не со всеми это возможно. Сначала нужно договариваться, нужно знать, кто там стоит на посту. Не слишком простая операция.

Ну вот мне удалось, например, выкупить 7 человек".

Детали: Народный депутат объяснил, что российские оккупанты похищают украинских активистов на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей и вывозят в оккупированный Крым.

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Некоторое время их обычно содержат под арестом, а затем отправляют вглубь России. Хотя, по словам Джемилева, уже известно о нескольких случаях исчезновения похищенных украинцев без вести.

Народный депутат пояснил, что российские спецслужбы передали военным командирам перечни украинских граждан, которые нужно вывезти. В этих перечнях, кроме украинских активистов, есть крымские татары, выехавшие из Крыма после 2014 года.

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