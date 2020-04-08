"Голос" требует продолжить блокирование российских соцсетей и пропагандистских медиа

468 просмотров
Среда, 8 апреля 2020, 19:29

Депутат фракции "Голос" Роман Лозинский требует продлить действие указов о блоктровании доступа в Украине к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также пропагандистским сайтам, который могут восстановить уже через месяц.

Источник: Лозинский в facebook

Прямая речь: "Уже 15 мая проходит трехлетний срок действия решения СНБО о санкциях в отношении российских компаний. Слышал ли кто-то, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждал его? Я - нет.

Сегодня направил депутатское обращение к Президенту, СНБО, Кабмину и СБУ. Требую безотлагательно продолжить санкции и блокировку соцсетей страны-агрессора".

Лозинский добавил, что нельзя способствовать агрессору в ведении гибридной войны в информационном поле и зарабатывать деньги на украинцах.

“ВКонтакте” й “Одноклассники” відновлять роботу в Україні. Вже через місяць. Разом із сотнями інших заборонених (поки...

Опубліковано Романом Лозинським Середа, 8 квітня 2020 р.

Что было раньше: 11 февраля на то время министр культуры Владимир Бородянский заявил, что его министерство будет инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления и проголосовала за отставку его правительства.

Предыстория:

  • 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".
  • В апреле 2018 года сайт "Вконтакте" был 11-м по посещаемости. 
  • В январе 2019 года "Вконтакте" потерял позиции, но все еще был в топ-25 сайтов в Украине.

Темы: Голос СНБО пропаганда Росcия соцсети


powered by lun.ua
Материалы по теме
Депутаты "Голоса" требуют разрешить прогулки в парках 7 апреля 2020, 16:52
Назначить министра здравоохранения слугам помогла ОПЗЖ, а министра финансов – "Голос" 30 марта 2020, 17:31
"Голос" категорически против виртуального заседания Рады - Вакарчук 27 марта 2020, 21:25
Все новости
Главные новости
В России подготовили Джемилеву обвинительный акт
Венедиктова завела 5 дел против Порошенко за назначение судей Верховного Суда
Фигуранты пленок рассказали о себе и о знакомстве с Ермаком
Карантин, скорее всего, продлят до начала мая – Шмыгаль
Все новости
Дети

Как диагностировать гиперактивность у детей и надо ли лечить

здоровье

Как действовать, если заподозрили симптомы коронавируса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!