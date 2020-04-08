"Голос" требует продолжить блокирование российских соцсетей и пропагандистских медиа

Депутат фракции "Голос" Роман Лозинский требует продлить действие указов о блоктровании доступа в Украине к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также пропагандистским сайтам, который могут восстановить уже через месяц.

Источник: Лозинский в facebook

Прямая речь: "Уже 15 мая проходит трехлетний срок действия решения СНБО о санкциях в отношении российских компаний. Слышал ли кто-то, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждал его? Я - нет.

Сегодня направил депутатское обращение к Президенту, СНБО, Кабмину и СБУ. Требую безотлагательно продолжить санкции и блокировку соцсетей страны-агрессора".

Лозинский добавил, что нельзя способствовать агрессору в ведении гибридной войны в информационном поле и зарабатывать деньги на украинцах.

“ВКонтакте” й “Одноклассники” відновлять роботу в Україні. Вже через місяць. Разом із сотнями інших заборонених (поки... Опубліковано Романом Лозинським Середа, 8 квітня 2020 р.

Что было раньше: 11 февраля на то время министр культуры Владимир Бородянский заявил, что его министерство будет инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления и проголосовала за отставку его правительства.

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