Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Голос" требует продолжить блокирование российских соцсетей и пропагандистских медиа

Среда, 8 апреля 2020, 19:29
Голос требует продолжить блокирование российских соцсетей и пропагандистских медиа

Депутат фракции "Голос" Роман Лозинский требует продлить действие указов о блоктровании доступа в Украине к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также пропагандистским сайтам, который могут восстановить уже через месяц.

Источник: Лозинский в facebook

Прямая речь: "Уже 15 мая проходит трехлетний срок действия решения СНБО о санкциях в отношении российских компаний. Слышал ли кто-то, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждал его? Я - нет.

Сегодня направил депутатское обращение к Президенту, СНБО, Кабмину и СБУ. Требую безотлагательно продолжить санкции и блокировку соцсетей страны-агрессора".

Лозинский добавил, что нельзя способствовать агрессору в ведении гибридной войны в информационном поле и зарабатывать деньги на украинцах.

“ВКонтакте” й “Одноклассники” відновлять роботу в Україні. Вже через місяць. Разом із сотнями інших заборонених (поки...

Опубліковано Романом Лозинським Середа, 8 квітня 2020 р.

Что было раньше: 11 февраля на то время министр культуры Владимир Бородянский заявил, что его министерство будет инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления и проголосовала за отставку его правительства.

Предыстория:

  • 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".
  • В апреле 2018 года сайт "Вконтакте" был 11-м по посещаемости. 
  • В январе 2019 года "Вконтакте" потерял позиции, но все еще был в топ-25 сайтов в Украине.

Темы: ГолосСНБОпропагандаРосcиясоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Голос
Как во время войны политики и чиновники вводят в своих соцмедиа "военное положение", чтобы украсить репутацию
Рудык говорит, что со своим паспортом находится за границей. Один у нее изъяли
Рудык не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: