"Голос" требует продолжить блокирование российских соцсетей и пропагандистских медиа
Депутат фракции "Голос" Роман Лозинский требует продлить действие указов о блоктровании доступа в Украине к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также пропагандистским сайтам, который могут восстановить уже через месяц.
Источник: Лозинский в facebook
Прямая речь: "Уже 15 мая проходит трехлетний срок действия решения СНБО о санкциях в отношении российских компаний. Слышал ли кто-то, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждал его? Я - нет.
Сегодня направил депутатское обращение к Президенту, СНБО, Кабмину и СБУ. Требую безотлагательно продолжить санкции и блокировку соцсетей страны-агрессора".
Лозинский добавил, что нельзя способствовать агрессору в ведении гибридной войны в информационном поле и зарабатывать деньги на украинцах.
“ВКонтакте” й “Одноклассники” відновлять роботу в Україні. Вже через місяць. Разом із сотнями інших заборонених (поки...Опубліковано Романом Лозинським Середа, 8 квітня 2020 р.
Что было раньше: 11 февраля на то время министр культуры Владимир Бородянский заявил, что его министерство будет инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.
4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления и проголосовала за отставку его правительства.
Предыстория:
- 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".
- В апреле 2018 года сайт "Вконтакте" был 11-м по посещаемости.
- В январе 2019 года "Вконтакте" потерял позиции, но все еще был в топ-25 сайтов в Украине.