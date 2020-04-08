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В ОПУ обсуждали возможность введения чрезвычайного положения

Среда, 8 апреля 2020, 21:58
В ОПУ обсуждали возможность введения чрезвычайного положения

В координационном совете по противодействию коронавирусу допускают введение чрезвычайного положения в Украине и обсуждали этот вопрос вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Тимошенко: "Такая возможность (введение чрезвычайного положения - УП) всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными.

Но все равно – ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке, понимаешь? Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они находились дома, меньше гуляли и были всегда в масках".

Детали: Он рассказал, что введение чрезвычайного положения проговаривали с президентом. Это может случиться при условии, что власть "без чрезвычайного положения не сможет остановить распространение коронавируса".

Тимошенко объяснил, что чрезвычайное положение - это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, а также то, чтобы люди находились дома.

В координационных совещаниях Минздрав вместе с учеными разработали несколько сценариев распространения коронавируса. У них есть оптимистичный, отрицательный и средний.

По сравнению с другими странами, Украина сейчас идет по оптимистичному сценарию развития событий, заверил Тимошенко.

 

Полная версия интервью выйдет утром в четверг 9 апреля.

Что было раньше: Кабинет министров на своем заседании в среду внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19.

Украинская правда
Темы: Офис президентакоронавирусТимошенкокарантин
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